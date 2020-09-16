  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İçişleri Bakanlığı: Kovid-19 tedbirlerine ilişkin yarın kapsamlı denetim yapılacak
Aktüel

İçişleri Bakanlığı: Kovid-19 tedbirlerine ilişkin yarın kapsamlı denetim yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-09-16 14:56:18 -
İçişleri Bakanlığı: Kovid-19 tedbirlerine ilişkin yarın kapsamlı denetim yapılacak

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yarın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin denetiminin yapılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilecek denetimlerle ilgili tüm valiliklere genelge gönderildiği belirtildi.

Genelgeye göre, Kovid-19 salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için yarın tüm il ve ilçelerde, bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy/mahalle muhtarları, meslek odaları, genel ve özel kolluk görevlilerinin katılımıyla oluşturulan ekiplerce "Sağlık İçin Hepimiz İçin" mottosu ile yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genel denetimler gerçekleştirilecek.

Denetimler, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu başta şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile lokanta, kafe, restoranlar gibi yeme-içme ve eğlence yerleri olmak üzere, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah yapılan yerler, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, otogarlar, taksiler, taksi durakları, park/piknik alanları, lunapark/tematik parklar ve plajlar, cadde ve sokaklar gibi bilumum yaşam alanlarını kapsayacak.

Denetim ekipleri, her bir iş kolu ya da mekanın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları, köy/mahalle muhtarları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlenecek.

Denetimlerde vatandaşların kalabalıklar halinde bir araya gelebildikleri düğün, nikah, cenaze, taziye gibi etkinliklerle plajlar, cadde ve sokaklar, park alanları gibi yerlerde temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına özellikle dikkat edilecek.

Denetim faaliyetlerinin etkinliği ve görünürlüğü en üst seviyede tutulacak. Denetimler sırasında vatandaşlara yönelik rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilecek.

Hemen giderilebilir nitelikte anlık uygulamalardan kaynaklı süreklilik taşımayan aykırılıklar için birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, iş yeri, taksi ve toplu ulaşım araçları için üçüncü ihlalde bir gün, dördüncü ihlalde 3 gün şeklinde faaliyet durdurma cezası teklifleri mülki idare amirine bildirilecek.

Halk sağlığı açısından ciddi anlamda risk ve süreklilik oluşturan ya da kurallara/önlemlere aykırı davranışlarda ısrar edilen aykırılıklar için ise il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarınca belirlenecek cezalar mülki idare amirlerince uygulanacak.

Vali ve kaymakamlar tarafından yerel yönetimler, genel kolluk kuvvetleri, kamu kurum ve kuruluşları, köy/mahalle muhtarları ile meslek odaları arasındaki koordinasyon sağlanarak gerekli planlamalar yapılacak ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyadan gizleyip savaş uçağı yaptılar! Elon Musk'ın adı geçiyor
Teknoloji

Dünyadan gizleyip savaş uçağı yaptılar! Elon Musk'ın adı geçiyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hava Kuvvetlerinin, hava üstünlüğü programı çerçevesinde gizli olarak bir savaş uçağı yapıldığı ve başarıl..
Türkiye'den Yunanistan'a büyük gözdağı! Oruç Reis'i karşılarında bulacaklar
Gündem

Türkiye'den Yunanistan'a büyük gözdağı! Oruç Reis'i karşılarında bulacaklar

Bakım için Antalya Limanı’na getirilen Oruç Reis’in yeni rotası netleşti. Sismik araştırma gemisi bakım ve onarımının tamamlanmasının ardınd..
İhanet anlaşmasını imzaladılar! Trump'tan bomba İran açıklaması
Dünya

İhanet anlaşmasını imzaladılar! Trump'tan bomba İran açıklaması

İsrail ile Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında varılan normalleşme anlaşması Beyaz Saray'da imzalandı.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı