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Aktüel İçişleri Bakanlığı: "İkna çalışması sonucu 2 örgüt mensubu daha teslim oldu"
Aktüel

İçişleri Bakanlığı: "İkna çalışması sonucu 2 örgüt mensubu daha teslim oldu"

"Bu yıl, sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 206'ya ulaştı"

Yeniakit Publisher
2020-11-20 19:12:55 -
İçişleri Bakanlığı: "İkna çalışması sonucu 2 örgüt mensubu daha teslim oldu"

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu 2 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 2 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Teslim olan örgüt mensuplarından birinin 10 yıldır, diğerinin ise 3 yıldır örgütte bulunduğu ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi.

Açıklamada, bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısının 206'ya ulaştığı kaydedildi.

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