İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Çukurca Kazan Vadisi bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Jandarma Özel Harekat timlerince dün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etk
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Çukurca Kazan Vadisi bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Jandarma Özel Harekat timlerince dün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti.
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Çukurca Kazan Vadisi bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Jandarma Özel Harekat timlerince dün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; terör örgütünün sözde Kazan Vadisi bölge sorumlusu ’Kava’ kod adlı Muhammed olduğu tespit edildi."