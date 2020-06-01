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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Çukurca Kazan Vadisi bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Jandarma Özel Harekat timlerince dün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etk

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Çukurca Kazan Vadisi bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Jandarma Özel Harekat timlerince dün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 12:20:36 -
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Çukurca Kazan Vadisi bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Jandarma Özel Harekat timlerince dün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etk

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Çukurca Kazan Vadisi bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Jandarma Özel Harekat timlerince dün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; terör örgütünün sözde Kazan Vadisi bölge sorumlusu ’Kava’ kod adlı Muhammed olduğu tespit edildi."

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