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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca devam eden operasyonda 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Bitlis kırsalında bugün gerçekleştirilen operasyond

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca devam eden operasyonda 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 13:44:53 -
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca devam eden operasyonda 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Bitlis kırsalında bugün gerçekleştirilen operasyond

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca devam eden operasyonda 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Bitlis kırsalında bugün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükselmiştir."

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