İçişleri Bakanlığı harekete geçti! Camileri hedef alan Telegram grupları kapatılıyor

Tajmaat isimli Twitter hesabının Arap, Müslüman ve siyahilere yönelik saldırı çağrılarının yer aldığı Telegram grubunu ifşa etmesinin ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, hafta sonu açığa çıkarılan aşırı sağ grup FRDeter tarafından kullanılan Telegram gruplarının kapatılması talimatı verdiğini duyurdu.

Darmanin, Twitter hesabından Ouest-France’in konuyla ilgili haberini paylaştı.

"Irkçı yorumlar ve şiddet çağrılarının yapıldığı Telegram gruplarının kapatılması talebi iletildi." ifadesini kullanan Darmanin, İçişleri Bakanlığı ekiplerinin adli makamlarla gruplarda paylaşımda bulunanları tespit etme ve kovuşturma çalışmalarını başlattığını kaydetti.

Söz konusu Telegram gruplarının varlığı, hafta sonu Tajmaat adlı bir Twitter hesabı tarafından ortaya çıkarılmıştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tajmaat tarafından paylaşılan ekran görüntülerinde, aşırı sağcı FRDeter mensuplarının bulunduğu Telegram gruplarında kullanıcıların ırkçı yorumlar ve şiddet çağrıları yaptığı görülüyor, bazı kullanıcılar kendilerini Neonazi hareketlerine mensup polisler veya askerler olarak tanımlıyordu.

Paylaşılan ekran görüntülerinde, 13 Nisan'da Lille kentinde camiye iftar vaktinde saldırı için kaç kişinin hazır olduğu soruluyordu.

Fransız basınında, söz konusu Telegram gruplarının geçen yılın sonundan bu yana polis tarafından izlendiği, istihbarat birimlerinin gruplara üye bazı profillerden haberdar olduğu bilgisi yer aldı.