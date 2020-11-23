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Aktüel İçişleri Bakanlığı: Gri listede yer alan terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

İçişleri Bakanlığı: Gri listede yer alan terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-23 15:39:44 -
İçişleri Bakanlığı: Gri listede yer alan terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Mardin'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri kategoride aranan örgütün sözde Dargeçit sorumlusu "Reber" kod adlı M.O. olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yıldırım-8 Operasyonu kapsamında Mardin-Dargeçit kırsalında jandarma ekiplerinin insansız hava aracı tarafından tespit edilen teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ve özel harekat birlikleriyle operasyon başlatıldığı hatırlatıldı.

Jandarma Atak helikopteri ve silahlı insansız hava unsurlarının da kullanıldığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı destekli operasyonda 3 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiğine değinilen açıklamada, teröristlerden birinin terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan, örgütün sözde Dargeçit sorumlusu "Reber" kod adlı M.O. olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

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