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Aktüel İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sayı 68'e yükseldi
Aktüel

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sayı 68'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı, 3 PKK terör örgütü mensubunun daha ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-05 20:50:00 -
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sayı 68'e yükseldi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2002 ve 2021 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirlendi.

Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 68'e yükseldi.

 

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