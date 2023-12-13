İçişleri Bakanlığı duyurdu! İNTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan isim İstanbul'da yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "İnterpol Kırmızı Bülten’le aranan uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhuannad Aloqlah İstanbul’da yapılan “Kafes-19” Operasyonu'yla yakalandı"
Kırmızı Bültenle aranan uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhuannad Aloqlah Esenler'de yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda " İnterpol Kırmızı Bülten'le aranan uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhuannad Aloqlah istanbul'da yapılan 'Kafes-19' Operasyonuyla yakalandı" ifadeleri yer aldı.
Yerlikaya'nın paylaşımının devamında "Milletimizin bilmesini isterim ki; Geleceğimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle, göçmen kaçakçılarıyla ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ile Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan müşterek çalışmalar sonucu, hakkında İnterpol tarafından Kırmızı bülten çıkarılan yabancı uyruklu Muhuannad Aloqlah'ın İstanbul Esenler'de kaldığı ev tespit edildi. Düzenlenen Kafes-19 operasyonuyla yakalandı. Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız" dedi
Aktüel
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