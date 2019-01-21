İçişleri Bakanlığı duyurdu: Adli işlem başlattık İçişleri Bakanlığı, sosyal medyadan 'Hakaret, tehdit, şiddet' içerikli paylaşımlar yapan 831 hesap hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, 831 sosyal medya hesabı hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Bakanlık, 2018-2019 ilk yarısında sosyal medyadan 'Hakaret, tehdit, şiddet' içerikli paylaşımlarda bulunan 831 hesapla ilgili adli işlem başlatıldığını duyurdu. Ayrıntılar geliyor...

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