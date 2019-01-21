İçişleri Bakanlığı duyurdu: Adli işlem başlattık
İçişleri Bakanlığı, sosyal medyadan 'Hakaret, tehdit, şiddet' içerikli paylaşımlar yapan 831 hesap hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.21 Ocak 2019 Pazartesi 17:11
İçişleri Bakanlığı, 831 sosyal medya hesabı hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Bakanlık, 2018-2019 ilk yarısında sosyal medyadan 'Hakaret, tehdit, şiddet' içerikli paylaşımlarda bulunan 831 hesapla ilgili adli işlem başlatıldığını duyurdu.
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