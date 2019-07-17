İçişleri Bakanlığı duyurdu… 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Hakkari’de 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.17 Temmuz 2019 Çarşamba 08:13
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Hakkari’de 2 terörist öldürüldü.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari Merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda; 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
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