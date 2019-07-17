İçişleri Bakanlığı duyurdu… 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Hakkari’de 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Hakkari’de 2 terörist öldürüldü. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari Merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda; 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

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