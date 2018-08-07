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İçişleri Bakanlığı: Bekçiler sokağa indi hırsızlık azaldı

Bu yılın 7 ayında mal varlığına karşı işlenen suçların, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,5 azaldığını açıkladı.

07 Ağustos 2018 Salı 14:16
İçişleri Bakanlığı: Bekçiler sokağa indi hırsızlık azaldı

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlamasının ardından gasp, yankesicilik, oto hırsızlığı, kapkaç olaylarının sayısı azalırken, mal varlığına karşı işlenen olayların aydınlatılma oranı arttı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimlerince sık sık uygulanan huzur ve güven operasyonları ile kent güvenliği yönetim sistemi ve ülke genelinde artan kamera takip sistemi uygulamaları, mal varlığına karşı işlenen suç sayısını ciddi oranda azalttı.

Şehirlerde alınan üst düzey güvenlik önlemleri sayesinde bu yılın ilk 7 ayında gasp, hırsızlık, yankesicilik, oto hırsızlığı, yağma, kapkaç olayları gibi mal varlığına karşı işlenen toplam olay sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,5 oranında azaldı.

Bu yıl mal varlığına yönelik 348 bin 877 olay meydana geldi. Mal varlığına karşı işlenen suç vakalarında aydınlatılma oranı ise geçen yılın ilk 7 ayına göre yüzde 16 arttı. Bu vakaların yüzde 43'ü aydınlatıldı.

Bu yılın ilk 7 ayında hırsızlık olaylarında yüzde 20, yağma olaylarında ise yüzde 12'lik bir azalma yaşandı.

Hırsızlık olaylarının yüzde 28'i çözüldü

Çarşı ve mahalle bekçileri ve şehirlerde alınan diğer sıkı güvenlik önlemleri, yağma ve hırsızlık olaylarını da azalttı.

Geçen yılın ilk yedi ayında 7 bin 25 yağma olayı yaşanırken, bu yıl olay sayısı 6 bin 168 oldu. Bu yıl yağma olaylarının aydınlatılması oranında ise yüzde 5 artış yaşandı, 6 bin 168 yağma olayının yüzde 82'si aydınlatıldı.

Hırsızlık olayı sayısı geçen yılın ilk yedi ayında 273 bin 995 iken bu sayı bu yıl 219 bin 901'e düştü. Hırsızlık olaylarının yüzde 28'i ortaya çıkartıldı.

 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 14:16
  1. İçişleri Bakanlığı
  2. Emniyet Genel Müdürlüğü

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