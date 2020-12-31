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Aktüel İçişleri Bakanlığı: Bakanlık işlemlerinin "e-Devlet"ten yapılmasıyla yıllık 4 milyar lira tasarruf sağlandı
Aktüel

İçişleri Bakanlığı: Bakanlık işlemlerinin "e-Devlet"ten yapılmasıyla yıllık 4 milyar lira tasarruf sağlandı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 16:04:42 -
İçişleri Bakanlığı: Bakanlık işlemlerinin "e-Devlet"ten yapılmasıyla yıllık 4 milyar lira tasarruf sağlandı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığınca yürütülen 306 hizmetin "e-Devlet"ten verilmesiyle yıllık 4 milyar 94 milyon 891 bin 590 lira tasarruf sağlandığı bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Temmuz 2017'de 51 olan e-Devlet'ten verilen hizmet sayısının, yüzde 600 artışla 306'ya ulaştığı belirtildi.

Bakanlık tarafından sunulan e-Devlet hizmetleriyle yıllık 11 milyar 821 milyon 63 bin 742 işlemin elektronik ortama taşındığı ve bu sayede 4 milyar 94 milyon 891 bin 590 lira tasarruf sağlandığı ifade edilen paylaşımda, 2021'de yine Bakanlığın yürüttüğü 45 hizmetin daha e-Devlet'e taşınmasının planlandığı bildirildi.

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