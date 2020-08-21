İçişleri Bakanlığı açıkladı: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği İçişleri Bakanlığı tarafından bildirildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Yıldırım - 3 Operasyonu kapsamında Ağrı İl Jandarma Komutanlığının ve Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünün istihbari çalışmaları neticesinde Ağrı'nın Doğubayazıt kırsalında Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince hava destekli operasyon düzenlendiği bildirildi.
Operasyon kapsamında, silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildiği belirtilirken, operasyonların hız kesmededen devam ettiği açıklandı.
Yıldırım - 3 operasyonu dün başlatılmıştı
Dün başlatılan Yıldırım 3 operasyonu kapsamında, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından 47 operasyonel timdeki 700 personelin görev yaptığı açıklanmıştı.