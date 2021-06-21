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Gündem İçişleri Bakanlığı 21 Haziran genelgesi yayınlandı mı?
Gündem

İçişleri Bakanlığı 21 Haziran genelgesi yayınlandı mı?

Beklenen kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşti. 21 Haziran Kabine Toplantısın ardından verilen kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz'u işaret ederek açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından kararların detaylarının belli olacağı İçişleri Bakanlığı genelgesi merak kazandı. Peki, İçişleri Bakanlığı 21 Haziran genelgesi yayınlandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-06-21 23:46:00 -
İçişleri Bakanlığı 21 Haziran genelgesi yayınlandı mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan milyonların beklediği kabine kararlarını kamuoyuyla paylaştı. Kısıtlamaların büyük oranda kalkacağını " 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz" sözleriyle duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, detaylar için İçişleri Bakanlığının yayınlayacağı genelgeyi işaret etti. Peki, genelge yayınlandı mı?

İçişleri Bakanlığı 21 Haziran genelgesi yayınlandı mı?

1 Temmuz'da kalkacak yasakların detaylarını içerek genelgenin 21 Haziran gecesi yayınlanması bekleniyor.

Hangi kararlar alındı?

Bugünkü toplantımızda önümüzdeki dönemde uygulamaya geçireceğimiz hususların istişaresini yaptık.

1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı 24.00'e çekiyoruz. Gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur. Şehir içi toplu taşımada sınırlamalar sona eriyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai d üzenine geçiliyor.

Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı salgın yönetimi, çalışma rehberlerine uyulması takip edilecektir. HES kodu sürdürülecektir. Konuyla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacaktır. Tüm kararların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Vatandaşlarımdan aşı konusundaki maiplasyonlara itibar etmemelerini, bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum. Yerli aşı çalışmalarında birkaç ay içinde yaygın konuma gelmeyi ümit ediyorum. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu musibetin üstesinden hep birlikte geleceğiz.

Canla, başla fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımız, güvenlikçilerimize şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum, kalın sağlıcakla."

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