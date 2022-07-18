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Gündem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez silahlı saldırıda öldürüldü!
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez silahlı saldırıda öldürüldü!

Trabzon'un Of ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-07-18 22:37:00 - 2022-07-18 22:46:35
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez silahlı saldırıda öldürüldü!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 59 yaşındaki kuzeni Sefa Dönmez silahlı saldırı sonucu hayatını kaybederken saldırgan Fatih U., gözaltına alındı.

Trabzon'un Of ilçesinde Fatih U. ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Fatih U., belinden çıkardığı tabanca ile Dönmez’e 5 el ateş etti. Dönmez vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile Of Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Dönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra Fatih U. silahı ile birlikte polise teslim oldu.

Soruşturma başlatıldı

Polis, cinayetle ilgili soruşturma başlattı.

 

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