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Bakan Soylu'nun danışmanı Hacıoğlu'ndan Peker'e cevap
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Gündem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı Ali Faik Hacıoğlu'ndan Sedat Peker'e cevap: Eroin, kokain satmadım
Gündem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı Ali Faik Hacıoğlu'ndan Sedat Peker'e cevap: Eroin, kokain satmadım

Sedat Peker'in yayınladığı 5. videoda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı Ali Faik Hacıoğlu ile ilgili iddialarda bulundu. Peker'e cevap veren Hacıoğlu, "Kimseyi öldürmedim, kimsenin malına çökmedim. Devletime, milletime ihanet etmedim. Devletimi yabancı servislere satmadım" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 12:12:00 -
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı Ali Faik Hacıoğlu'ndan Sedat Peker'e cevap: Eroin, kokain satmadım

YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Sedat Peker, yeni iddialarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hede almayı sürdüren Peker, danışmanı Ali Faik Hacıoğlu hakkında,"Süleyman Soylu'nun Ali Faik Hacıoğlu diye danışmanı var. Bu kişi 1,6 milyon liralık arabaya biniyor. Trabzon'a 5 milyon TL'ye ev yaptırıyor. Danışman maaşı 10 bin TL ya vardır ya yoktur. Danışmanı bile zengin..." ifadelerini kullandı.

"Eroin, kokain satmadım"

Hacıoğlu ise Peker'in iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Hacıoğlu "Ben Ali Faik Hacıoğlu, hayatımda eroin, kokain satmadım, kimseyi öldürmedim, kimsenin malına çökmedim. Devletime, milletime ihanet etmedim. Devletimi yabancı servislere satmadım" ifadelerini kullandı.

Hacıoğlu, söz konusu evin yapımını ailesiyle birlikte, İçişleri Bakanlığı danışmanlığına getirildiği 2016 yılında tamamladıklarını savunarak evin ifade edilen rakamın 6'da birine mal edildiğini söyledi. Bahse konu aracı ise "hemen hemen 1 yıl önce yarısını borçlanarak 877 bin TL'ye aldığını" söyleyen Hacıoğlu aracı bir süre önce "borçlarını ödemek için" satışa çıkardığını ifade etti.

Hacıoğlu'ndan Peker'e: Müptezel

Hacıoğlu açıklamalarına; "Müptezellikte, millete ihanet etmede ve gayri meşru kazançlarla insanlara zulüm edenler, geçmişte FETÖ ile iş tutup zalimlikte zirve olan karakter yoksunları, şimdi kendi gibi müptezellere sufle ederek itibar suikasti yapacaklarını zannediyor" diyerek devam etti.

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