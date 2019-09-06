İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Türkiye 21. asrın başından itibaren karayolları konusunda çok önemli adımlar attı. Yeni açılan İstanbul-İzmir otoyolunun hakikaten üstün bir seviyede kullanılması bizim için sevindiricidir." İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Türkiye 21.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Türkiye 21. asrın başından itibaren karayolları konusunda çok önemli adımlar attı. Yeni açılan İstanbul-İzmir otoyolunun hakikaten üstün bir seviyede kullanılması bizim için sevindiricidir."

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