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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Tunceli'de

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "(Tunceli'deki Aliboğazı bölgesi) İnşallah buralarda kalan teröristlerin de tamamı etkisiz hale getirilecek ve inşallah buralar da huzur içerisinde herkesin rahatlıkla gelebileceği yerler olacak"

07 Eylül 2019 Cumartesi 17:28
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Tunceli'de

TUNCELİ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'deki Aliboğazı bölgesine ilişkin, "İnşallah buralarda kalan teröristlerin de tamamı etkisiz hale getirilecek ve inşallah buralar da huzur içerisinde herkesin rahatlıkla gelebileceği yerler olacak." dedi.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile Tunceli-Erzincan kara yolu çevresindeki güvenlik kulelerini inceleyen Bakan Soylu, ardından Hozat ilçesindeki Aliboğazı bölgesinde yapımı tamamlanan Keklik Tepe Yaşam Alanlı Güvenlik Kulesi'ni ziyaret etti.

Süleyman Soylu, temaslarının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Aliboğazı bölgesinin bir dönem terör örgütünün en çok kullandığı yerlerden biri olduğunu hatırlattı.

- "İnşallah buralar huzur içerisinde olacak"

Terör örgütünün burada barındığını ve diğer illere buradan teröristleri gönderdiğini anımsatan Soylu, şöyle konuştu:

"Özellikle Karadeniz'e geçişlerini temin ettikleri alanlardan bir tanesi. Allah'a şükür şimdi güvenlik güçlerimizin olağanüstü gayretiyle burada bugün terörist sayısının artması ve barınması mümkün değildir. İnşallah buralarda kalan teröristlerin de tamamı etkisiz hale getirilecek ve inşallah buralar da huzur içerisinde herkesin rahatlıkla gelebileceği yerler olacak."

Soylu, daha sonra Ovacık ilçesine geçerek, burada teröristler tarafından önceden döşenmiş patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki Nupelda ile 8 yaşındaki Ayaz Güloğlu kardeşlerin anısına yaptırılan parkın açılışını gerçekletirdi.

- Terör kurbanı kardeşlerin ailesine ev hediye edildi

Parkın açılışına katılan çocuklarla sohbet eden ve çeşitli hediyeler veren Soylu, terör kurbanı Güloğlu kardeşlerin ailesinin yaşadığı Çakmaklı köyüne geçti.

Anne Cevriye ve baba Ekber Güloğlu'na baş sağlığı ve sabır dileyen Soylu, Tunceli Valiliği tarafından alınan iki evden birinin tapusunu Güloğlu ailesine, diğerini de yine Ovacık ilçesinde 15 Haziran'da yoldan geçen yolcu otobüsünün açılan bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düşerek yaşamını yitiren Engin Eroğlu'nun babası Ali Ekber Eroğlu'na verdi.

Soylu, ziyaretin ardından Munzur Gözeleri'ne geçerek burada vatandaşlarla sohbet etti, Vali Sonel'den Munzur Gözeleri için hazırlanan proje hakkında bilgi aldı.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 17:28
  1. 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki Nupelda
  2. Aliboğazı bölgesi
  3. Engin Eroğlu
  4. Hozat
  5. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  6. Munzur Gözeleri
  7. Ovacık
  8. Tunceli
  9. yaşam alanlı güvenlik kuleleri

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