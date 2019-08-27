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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Terörü tasfiye etme kararlığımızın ve başarımızın doruğundayız."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Terörü tasfiye etme kararlığımızın ve başarımızın doruğundayız.

27 Ağustos 2019 Salı 14:57
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Terörü tasfiye etme kararlığımızın ve başarımızın doruğundayız."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Terörü tasfiye etme kararlığımızın ve başarımızın doruğundayız."

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 14:57
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