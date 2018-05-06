İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul Gençlik Festivali"ne katıldı
"İstanbul Gençlik Festivali"ne katılan İçişleri Bakanı Soylu. bakanlığa bağlı birimlerin standlarını ziyaret ederek bilgi aldı.06 Mayıs 2018 Pazar 12:17
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yenikapı devam eden İstanbul Gençlik Festivali'ne katıldı. Bakan Soylu burada yapacağı konuşma öncesi bakanlığa bağlı birimleri ziyaret ederek bilgi aldı. Bakan Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 100 bisiklet hibe edilmesi için talimat verdi. Soylu daha sonra Jandarma, Sahil Güvenlik ve Nüfus Müdürlüğü standlarını da gezdi.
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