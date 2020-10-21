İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Gaziantep'te temaslarda bulundu

GAZİANTEP (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit Er Mecit Demir'in Gaziantep'teki ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere kente gelen Soylu, şubat ayında İdlib'de rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir'in Yeni Mahalle'de yaşayan ailesini ziyaret etti.

Şehidin yakınları tarafından karşılanan Soylu, Demir ailesine taziyelerini iletti.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Soylu'ya İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, Vali Davut Gül, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve diğer ilgililer eşlik etti.

Bakan Soylu, ayrıca, bir süre önce hizmet vermeye başlayan Yeşilvadi Şehit Ersan Gürpınar Polis Merkez Amirliği'ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında ilgililerden brifing aldı.

Karakoldan ayrılırken çevredeki çocuklarla karşılaşan Soylu, top hediye ettiği çocuklarla bir süre birlikte oynadı.