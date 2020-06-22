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Aktüel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Bursa'daki sel) Şimdi yapacağımız tek iş, arama kurtarma konusunda, kayıp bulunan 4 kişiye sağ salim ulaşabilmek inşallah."

Yeniakit Publisher
2020-06-22 00:57:56 -
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Bursa'daki sel) Şimdi yapacağımız tek iş, arama kurtarma konusunda, kayıp bulunan 4 kişiye sağ salim ulaşabilmek inşallah."
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