İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bittiğini düşünmüştüm, yanılmışım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'in Çeşme ilçesinin Alaçatı Mahallesi'yle ilgili köşe yazısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya platformu Twitter'dan açıklama yapan Bakan Soylu, Çeşme ve Alaçatı'nın doğal ve turizm zenginlikleri olduğunu belirtti.

Yapılan operasyonlarda koronavirüs tedbirlerine ısrarla uymadıkları için kapatılan bazı işletmelerin sponsorluğuyla kaleme alınan bir yazıyı üzülerek okuduğunu ifade eden Süleyman Soylu, "Mafyayı sadece silahlı organize suç örgütü olarak tanımlamak eksiklik olur. Bulunduğu yörede elde ettiği ticari, siyasi güçle kendini devlet yerine koyup, hukuku yok sayıp, 'Bana kimse dokunamaz.' diyenler de aynı tanım içindedir. Yazıda FOGO'nun kurşunlanması olayı 2013'te yaşanmış, bugün olmuş gibi anlatılıyor." dedi.

"3 yıldır bir tek cinayet işlenmedi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamasının devamında ise "Tam 3 yıldır Çeşme ve Alaçatılıların bildiği gibi bir milyonu aşkın insanın buralarda konaklayıp ziyaret etmesine rağmen bir tek cinayet işlenmedi. Son 3 yılda ise 3 basit yaralama olayı oldu." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, açıklamasında şu ifadelerle noktaladı:

"Orada kökleşmeye çalışan mafya bozuntuları defalarca itibarsızlaştırılarak dersini aldı... Hatta Çeşmeli dostlarım, 'Bu kadar çok polis uygulaması yapmayın' diye birçok kez beni aradılar... Bizim bakışımızda Cudi sağ gözümüz ise Çeşme sol gözümüzdür. Birtakım ricalarla sponsorlu yazılar döneminin bittiğini düşünmüştüm...Yanılmışım."