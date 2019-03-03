İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir vilayette HDP kendi partileri içinde açlık grevi yapacaklarmış. Emniyet güçlerimize yarım saat içerisinde alın oradan dedim. Demin telefon geldi aldılar, öyle bir şey söz konusu değil" dedi. IHAAW212437-SIY/03-03-2019- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir vilayette HDP kendi partileri içinde açlık grevi yapacaklarmış.

IHAAW212437-SIY/03-03-2019- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir vilayette HDP kendi partileri içinde açlık grevi yapacaklarmış. Emniyet güçlerimize yarım saat içerisinde alın oradan dedim. Demin telefon geldi aldılar, öyle bir şey söz konusu değil" dedi.03.03.2019 21:24:37TSINNNN

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