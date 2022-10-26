İçişleri Bakanı Süleyman Soylu altını çizerek söyledi! ‘PKK bir kadın örgütüdür’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK ile mücadelede anneler, babalar, aileler ve kardeşlerin üzerinden on binlerce insanla görüşerek yeni bir çalışma başlattıklarını belirterek, “Şu anda Cezayir’den bir PKK’lı teröristi ikna ederek adalete teslim etmek üzere getiriyoruz.” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Açılışı nedeniyle Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene katılan Soylu, Türkiye’nin ilk kez etrafındaki coğrafyaya uzanan, kendisini ifade eden, sorunlara, geçmişine sırtını dönmeyen, çoğulculuğu bir fırsat olarak gören bir tabloyla tarihi bir fırsat yakaladığını vurguladı.

“BİZE GİREMEZSİN DEDİLER”

Bundan yüz yıl sonra bu dönemde yakalanan fırsatın tartışılacağını anlatan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eğer biz 21. asrın başından itibaren Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu iradeyle birlikte savunma sanayisini yüzde 20’den 80’e çıkarmasaydık bugün Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Kızıltepe, Nusaybin’de… Afrin’den Hakurk’a kadar, karşı tarafta da Tel Abyad’dan Resulayn’a kadar füzelerle, bombalarla sınır bölgelerimizdeki insanların hayatı zindana dönmüş olacaktı.

Zeytin Dalı Harekatı ile beraber Amerika, Kanada hepsi bize ambargo koydular, bize ‘giremezsin’ dediler. Peki biz niçin girmek istedik? Karşı taraftaki terör örgütünün, sınırlarımızı ve ülkemizi taciz etmesinin engellenmesini sağlayabilmek, oradaki insanlarımızın can ve mal güvenliğini temin etmek için girdik. Başka bir şey için değil. Peki ne yaptılar? İnsansız hava araçlarının kameralarını Kanada ambargoladı. Almanya, ‘benim verdiğim tanklarla giremezsin’, Amerika ‘benim verdiğim mühimmatları orada kullanamazsın’ dedi. Endişelenmedik mi, endişelendik doğru. Ama başka bir şey yaptık. Bu ülkenin gücünü bir kez daha sınadık ve kazandık. Genç mühendisler, Amerika’nın, Kanada’nın, Avrupa’nın vermediğini bir ay içerisinde ürettiler ve Türkiye’ye Afrin’de bir terör örgütünü tasfiye etme zaferini kazandırdılar.”

Türkiye’nin terörle mücadelede 15 Temmuz’dan sonra konsept değişikliğine gittiğini, terör örgütünün havzasının daraltıldığını anlatan Soylu, 2014 yılında terör örgütüne katılan sayısının 5 bin 558 iken bugün 41’e indiğine dikkat çekti.