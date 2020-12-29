  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar'da
Aktüel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar'da

Yeniakit Publisher
2020-12-29 16:35:35 -
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar'da

AFYONKARAHİSAR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi'ni ziyaret etti.

Soylu, bazı programlar için geldiği Afyonkarahisar'da, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi'ne ziyarette bulunarak, konuk defterini imzaladı.

Bakan Soylu daha sonra Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret etti.

Ziyaretler basına kapalı gerçekleşti.

Belediye ziyareti sonrası Soylu, Zeybek'in, ekibiyle ortaya koyduğu hizmetlerin vatandaşla yakın ilişkileri ortaya koyduğunu dile getirdi.

Bunu bütün belediye çalışmalarında gördüklerini kaydeden Soylu, "Allah razı olsun. Gayretli, samimiyetle bir mücadeleyi ortaya koyuyorlar. Biz de gücümüz yettiğince emirlerine amadeyiz." dedi.

Belediyenin, kaynakları çok iyi kullanma konusunda bir irade sergilediğini belirten Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Afyonkarahisar, tarihimizin bize emanet ettiği bir şehir. Bir kahramanlık şehri ve bu kahramanlığın tüm ruhuna uygun adımlarını atıyor. Gizemli bir şehir. Birçok farklılığı, zenginliği ve sorumluluğu barındıran bir şehrimiz. Bütün bunlara hizmet etmek de ayrı şereftir. Hizmet etmek bir nasip meselesidir, bir de fırsat meselesidir. Yani hizmet etmek herkese nasip olmuyor. Bir de burada sağ olsunlar ele ele bir durum var. Herkes birbirine yardımcı oluyor. Milletvekillerimiz, valimiz, belediye başkanımız, il başkanımız, partimiz herkes kolları sıvamış durumda. Bu bizim de moralimizi yükseltiyor. Heyecanımızı artırıyor."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ukrayna dünyaya duyurdu: Anlaşmadan çekilme kararı aldık
Dünya

Ukrayna dünyaya duyurdu: Anlaşmadan çekilme kararı aldık

Ukrayna, Bağımsız Devletler Topluluğu anlaşmasından Rusya'nın saldırganlığı nedeniyle çekildiklerini duyurdu.
Füze çıkışı sonrası İsrail savaş gemileri o ülkeye girdi
Dünya

Füze çıkışı sonrası İsrail savaş gemileri o ülkeye girdi

İsrail'in Lübnan'a yönelik hamleleri her geçen gün daha ileri gidiyor. Dün İsrail savaş gemileri ülkenin güneyine giriş yaptı. Tel Aviv'in h..
İçişleri Bakanlığı'ndan evlilik genelgesi... Eski zorunluluk kaldırıldı
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan evlilik genelgesi... Eski zorunluluk kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından evlenme işlemlerinde çiftlerden birinin ikametinin bulunduğu il ve ilçedeki evlendirme memurluğuna müracaat et..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay