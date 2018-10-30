İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 4 mevsim operasyon halindeyiz

Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Son bir yılda 143 bin 394 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi ve 21 bin 947 kişi tutuklandı.

Tunceli'de 2 askerimizin şehit düşmesiyle ilgili yanlış değerlendirmeler oldu.

26 Ekim'de acı bir haber aldık. Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel ve Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen ‘Hipotermi’ nedeniyle şehit oldu.