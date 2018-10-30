İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 4 mevsim operasyon halindeyiz
Terörle ve uyuşturucuyla mücadele konularında önemli bilgiler paylaşan İçişleri Bakanı Soylu, "4 mevsim operasyon halindeyiz" açıklamasında bulundu.30 Ekim 2018 Salı 09:33
Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Son bir yılda 143 bin 394 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi ve 21 bin 947 kişi tutuklandı.
Tunceli'de 2 askerimizin şehit düşmesiyle ilgili yanlış değerlendirmeler oldu.
26 Ekim'de acı bir haber aldık. Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel ve Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen ‘Hipotermi’ nedeniyle şehit oldu.
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