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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019’un yaya öncelikli yıl ilan edilmesine ilişkin, "2018’in ilk 8 ayında yaya ölümleri ülke genelinde 341 kişiydi, 2019’un ilk 8 ayında bu rakam yüzde 34,6 azalışla 223 olmuştur" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019’un yaya öncelikli yıl ilan edilmesine ilişkin, "2018’in ilk 8 ayında yaya ölümleri ülke genelinde 341 kişiydi, 2019’un ilk 8 ayında bu rakam yüzde 34,6 azalışla 223 olmuştur" dedi.

06 Eylül 2019 Cuma 11:21
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019’un yaya öncelikli yıl ilan edilmesine ilişkin, "2018’in ilk 8 ayında yaya ölümleri ülke genelinde 341 kişiydi, 2019’un ilk 8 ayında bu rakam yüzde 34,6 azalışla 223 olmuştur" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019’un yaya öncelikli yıl ilan edilmesine ilişkin, "2018’in ilk 8 ayında yaya ölümleri ülke genelinde 341 kişiydi, 2019’un ilk 8 ayında bu rakam yüzde 34,6 azalışla 223 olmuştur" dedi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 11:21
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