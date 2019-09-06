İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019’un yaya öncelikli yıl ilan edilmesine ilişkin, "2018’in ilk 8 ayında yaya ölümleri ülke genelinde 341 kişiydi, 2019’un ilk 8 ayında bu rakam yüzde 34,6 azalışla 223 olmuştur" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019’un yaya öncelikli yıl ilan edilmesine ilişkin, "2018’in ilk 8 ayında yaya ölümleri ülke genelinde 341 kişiydi, 2019’un ilk 8 ayında bu rakam yüzde 34,6 azalışla 223 olmuştur" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019’un yaya öncelikli yıl ilan edilmesine ilişkin, "2018’in ilk 8 ayında yaya ölümleri ülke genelinde 341 kişiydi, 2019’un ilk 8 ayında bu rakam yüzde 34,6 azalışla 223 olmuştur" dedi.

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