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Yaşam İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi vefat etti
Yaşam

İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi vefat etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesinin vefat ettiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 13:08:00 -
İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi vefat etti

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi'nin muhterem anneleri Hakk'ın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Soylu'nun annesi Servet Soylu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

İstanbul'da toprağa verilecek

Soylu'nun vefat eden annesi Servet Soylu'nun cenazesi, yarın Eyüpsultan Mezarlığı'nda defnedilecek.

Bir süredir İstanbul'daki özel bir hastanede tedavi gören Servet Soylu, kalp yetmezliği nedeniyle 75 yaşında vefat etti.

Servet Soylu'nun cenazesinin yarın Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

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