İçişleri Bakanı Soylu'dan Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik saldırıya ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu'nu taşıyan araca yönelik terör saldırısına ilişkin, "Bu topraklarda, ne kadar çabalarsanız çabalayın, ne yaparsanız yapın, 'yenileceksiniz ve cehenneme sürüleceksiniz!" dedi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından, Van'ın Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi'ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu'nu taşıyan araca yönelik uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Soylu, "Mübarek ramazan gününde, gayesi yalnızca insanımıza hizmet götürmek olan Vefa Sosyal Destek Grubuna saldırarak iki kardeşimizi katlettiler. Bu topraklarda, ne kadar çabalarsanız çabalayın, ne yaparsanız yapın, yenileceksiniz ve cehenneme sürüleceksiniz" değerlendirmesini yaptı.