  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İçişleri Bakanı Soylu'dan Uluslararası Göçmenler Günü mesajı:
Aktüel

İçişleri Bakanı Soylu'dan Uluslararası Göçmenler Günü mesajı:

"Türkiye, İdlib'den Afrin'e, Azez'den Mare'ye, Cerablus'tan Rasulayn'a kadar 8 bin 161 kilometrekare alanda zulmü durdurmuş, 1 milyon 750 bin insanın hayatını normalleştirmiş, barındırdığı 4 milyon yabancıyı zulüm ve ölümden kurtarmıştır"

Yeniakit Publisher
2020-12-18 12:55:29 -
İçişleri Bakanı Soylu'dan Uluslararası Göçmenler Günü mesajı:

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin, Suriye'de 8 bin 161 kilometrekare alanda zulmü durdurduğunu, 1 milyon 750 bin insanın hayatını normalleştirdiğini, ikamet izniyle kalanlar hariç barındırdığı 4 milyon yabancıyı zulüm ve ölümden kurtardığını bildirdi.

Soylu, Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla yayımladığı video mesajda, bir kefesi Batı diğer kefesi Doğu olmak üzere dünyayı iki kefeli teraziye benzettiğini belirterek gönlünün her zaman bu terazinin dengede durmasını istediğini söyledi.

Batı'nın kendisinden öte gördüğü dünyanın diğer tüm bölgelerine hep bir şeyleri yaftaladığını ifade eden Soylu, insanların teninin rengini bile hakir gördüğünü, bu nedenle de terazinin kefelerinin dengede durmadığını bildirdi.

Türkiye'nin, farklı ülkelerden göçmenleri Ege Denizi'nde aynı botta yakalayıp ölümden kurtardığını aktaran Soylu, Batı'nın attığı nifak tohumlarıyla yeşeren istikrarsızlık, fakirlik, terör ve şiddetin, insanın tarihi bir gerçeği olan göç hadisesine 21. yüzyılda dramatik bir ivme kattığına dikkati çekti. Soylu, şöyle devam etti:

"Türkiye, bu savrulmaya karşı sadece sesini yükseltmekle kalmamış insanlığı ve eylemleriyle de medeniyetinin, ecdadından miras kalan ahlakının, hayat anlayışının, atalarının ve inancının gereğini yerine getirmiştir. İdlib'den Afrin'e, Azez'den Mare'ye, Cerablus'tan Rasulayn'a kadar 8 bin 161 kilometrekare alanda zulmü durdurmuş, 1 milyon 750 bin insanın hayatını normalleştirmiş, terör örgütlerinden arındırmış, ikamet izniyle kalanlar hariç barındırdığı 4 milyon yabancıyı muhtemelen zulüm ve ölümden kurtarmıştır."

Soylu, Türkiye'nin tavrının, bu coğrafyanın çocuklarıyla geleceğe doğru çıkılan uzun ama doğru bir yolun yol arkadaşlığı olduğunu söyledi.

Göçmenlerin, Uluslararası Göçmenler Günü'nü kutlayan Soylu, göçmenlere karşı insanlığın ve medeniyetinin bıraktığı mirasa uygun hareket eden Türk milletine de şükranlarını sundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Buna ne diyecekler? İP'e olay soru
Gündem

Buna ne diyecekler? İP'e olay soru

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İP Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'nun CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklamasına tepki göste..
Asıl iğrençlik gizleniyor! Üniversitede milletin kızları bu 'sapık zihniyet'e emanet!
Gündem

Asıl iğrençlik gizleniyor! Üniversitede milletin kızları bu 'sapık zihniyet'e emanet!

Üniversitelerle ilgili söylemediği bir ifade üzerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun sözlerini çarpıtarak linç etmeye çalışan malum kesim,..
Dev projenin gece görüntüsü hayran bıraktı
Gündem

Dev projenin gece görüntüsü hayran bıraktı

Türkiye'nin en uzun otoyol tüneli unvanına sahip olan ve toplam maliyeti 13.6 milyar TL'ye mal olan Kuzey Marmara Otoyolu’nun 6’ncı kesimi o..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay