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Gündem İçişleri Bakanı Soylu'dan Thodex açıklaması
Gündem

İçişleri Bakanı Soylu'dan Thodex açıklaması

Thodex'in sahibi Fatih Faruk Özer ile çekilen fotoğrafı hakkında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özer'i tanımadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 01:56:00 -
İçişleri Bakanı Soylu'dan Thodex açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlgili şahıs Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum. Bir yakınımız vasıtasıyla 23 Aralık 2019'da, yazılımcı gençlere verdiğimiz randevuya eklemlenerek gelmiştir. Randevu listesinde ismi mevcut değildir ve sadece fotoğraf çekimi esnasında odaya alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesini kullandı.

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