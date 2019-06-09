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İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"

Koç Holding'in CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun Samsun, Trabzon ve Ordu seyahatlerinde kullandığı uçak ile ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamaya, Bakan Soylu'dan cevap gecikmedi.

09 Haziran 2019 Pazar 17:08
İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun Samsun, Trabzon ve Ordu seyahatlerinde kullandığı uçak ile ilgili olarak Koç Holding tarafından yapılan ve, "Havacılık sektöründe 1990’dan bu yana hizmet veren şirketimiz Setair, ticari bir işletmedir denildi ve aynı uçağı Binali Yıldırım'a da kiraladık" ifadelerinin yer aldığı açıklamaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan cevap geldi. 

Ananaslı cevap: Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz

Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Ben tıraşımı Yunanistan’da olmam. Türkiye’de, Sultangazi Esentepe Mahallesi’nde, Kahtalı Mahmut Usta’da olurum. Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz. Bildiğimizi de bilirsiniz... @kocholding” ifadelerini kullanarak, berberde tıraş olurken çektirdiği bir fotoğrafını da paylaştı. Bakan Soylu'nun 'ananas' emojisi koyması ise dikkat çekti.

İşte Süleyman Soylu'nun o paylaşımı...

Koç Holding'in ipliğini pazara çıkarmıştı

İçişleri Bakanı Soylu, Koç Holding'le ilgili olarak dün yaptığı açıklamada, "Kusura bakmayın, ben bir şey görüyorum. Beni kim kınarsa kınasın. Gezi olaylarında otel tahsis edenler, Gezi olaylarında Taksim'deki otellerini tahsis edenler bugün uçaklarını tahsis ediyorlar" ifadelerini de kullanmıştı. 

Soylu'nun 'ananas' emojisi ne anlama geliyor?

Soylu’nun tweet’inde ananas emojisi kullanması akıllara Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2014 yılındaki, 17-25 Aralık soruşturmaları sürecinde internete düşen ve Fethullah Gülen'e ait olduğu belirtilen ses kayıtlarına gönderme yapmasını getirdi.

Erdoğan, 2014 yılında Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten rahmetli Mustafa Koç ve Onursal Başkanı Rahmi Koç'un da ön sırada dinlediği konuşmasında, Gülen'in konuşmasında geçen Uganda'daki rafineri için Koç grubuna teklif götürülmesi, ananas ve tespih hediye edilmesi ifadeleri üzerinden "Ananas meselesinde, tespih meselesinde kimse ağzını açmadı" dedi. Erdoğan, bazı işadamlarının 'paralel yapı' olarak nitelediği cemaate destek verdiğini belirterek "Bazılarının paralel yapıyı açık açık desteklediğini görüyoruz. İçeriden ihanet şebekelerine destek verenlere rağmen bu kervan yürümeye devam edecek. Paralel şebeke ve destekçisi uluslararası medya birlikte hareket ediyor, buradan da bir işadamı çıkıp bunlara destek veriyor" diye konuşmuştu.

 

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 17:08
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. Ordu
  4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  5. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
  6. Koç Holding
  7. Twitter
  8. VIP skandalı

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