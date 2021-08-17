  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan Soylu'dan Deprem paylaşımı
İçişleri Bakanı Soylu'dan 17 Ağustos Marmara Depremi paylaşımı
Dev şirketler uzay pastası için mücadele ediyor! NASA'ya dava açtılar
Marcao, Kerem'e neden saldırdı?
Gündem İçişleri Bakanı Soylu'dan 17 Ağustos Marmara Depremi paylaşımı
Gündem

İçişleri Bakanı Soylu'dan 17 Ağustos Marmara Depremi paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin yıl dönümünde hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 07:22:00 -
İçişleri Bakanı Soylu'dan 17 Ağustos Marmara Depremi paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından 17 Ağustos depremi anma mesajı paylaştı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gününü, saatini, dakikasını, saniyesini… Hiçbir anını unutmadık. Acısını, yaşattıklarını, bizden aldıklarını unutmadık. Tekrar yaşamamak için çalıştık, çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Soylu, 17 Ağustos Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri rahmet ve özlemle andıklarını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay