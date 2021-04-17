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Siyaset İçişleri Bakanı Soylu: Yeni bir seferberlik başlatıyoruz
Siyaset

İçişleri Bakanı Soylu: Yeni bir seferberlik başlatıyoruz

Sokağa çıkma kısıtlamasına dair açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu hafta sonundan itibaren valilerimiz, kaymakamlarımız, kolluk ve denetim ekiplerimiz için yeni bir seferberlik başlatıyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 11:21:00 - 2021-04-17 11:24:27
İçişleri Bakanı Soylu: Yeni bir seferberlik başlatıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:

(İkamet sahibi yabancıların pasaportlarıyla kısıtlamada dışarı çıkmaları) Açık söylüyorum, kim ikamet sahibi ve pasaportuyla bu işi istismar etmeye kalkarsa ikametini iptal ederim hemen. Elimde böyle bir yetki var. İptal ederim, acımam da. Çünkü insanlar evde kalacaklar, siz pasaportunuzla beraber 'Pasaportum var' diye turist kılığında, imkanında bunu istismar edeceksiniz. Buna da müsaade etmeyiz.

Bu hafta sonundan itibaren valilerimiz, kaymakamlarımız, kolluk ve denetim ekiplerimiz için yeni bir seferberlik başlatıyoruz. Tüm gücümüzle sahada olacağız. Özellikle muafiyetlerin kötüye kullanılıp kullanılmadığını gerekirse tek tek arkadaşlarımız kontrol edecekler.

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili kimsenin genel bir muafiyeti söz konusu değildir. Bu tarzdan muafiyetler, muafiyet nedeni, buna bağlı olarak zaman ve güzergahlarla sınırlıdır. 'Ben kamu görevlisiyim, ben avukatım, ben mali müşavirim, muhasebeciyim, ben çiftçiyim' deyip, gün boyu kısıtlamalardan muaf olduğunu sanan, istediği yere istediği gibi gidebileceğini zanneden, 'Bakkala, markete gidiyorum' deyip tüm şehri gezmeye kalkan olursa buna kesinlikle müsaade etmiyoruz.

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