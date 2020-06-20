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Aktüel

İçişleri Bakanı Soylu: "Uyuşturucunun belini kırdık"

Yeniakit Publisher
2020-06-20 12:24:13 -
İçişleri Bakanı Soylu: "Uyuşturucunun belini kırdık"

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, doğrudan uyuşturucu maddelere bağlı ölümlerin yıllara göre dağılım grafiğini paylaşarak, "Uyuşturucunun belini kırdık. Biraz daha gayret." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Uyuşturucunun belini kırdık. Biraz daha gayret. 2017 yılında 941'den 2019 yılında 342'ye hızla düşmüştür. Mücadele ile düşüşe devam." ifadelerini kullandı.

Soylu paylaşımında, Adli Tıptan alınan verilere göre doğrudan uyuşturucu maddelere bağlı ölümlerin yıllara göre dağılım grafiğine de yer verdi.

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