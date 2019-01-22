0553 313 94 23

İçişleri Bakanı Soylu, tüm vatandaşları Twitter'dan uyardı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabı üzerinden vatandaşlara uyarıda bulundu. Bakan Soylu, "Vatandaşlarımızı, Twitter'ın, kullanıcı güvenliğini sağlamaktan çok uzak, 'hayal kırıklığına uğratan' reklam moderasyonuna ve bu sahte hesaplarla dolandırıcılık yapan profillere karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum." dedi.

22 Ocak 2019 Salı 17:18
İçişleri Bakanı Soylu, tüm vatandaşları Twitter'dan uyardı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter'dan "sahte hesaplarla dolandırıcılık" konusunda uyarıda bulundu.

Bakan Soylu, "Vatandaşlarımızı, Twitter'ın, kullanıcı güvenliğini sağlamaktan çok uzak, 'hayal kırıklığına uğratan' reklam moderasyonuna ve bu sahte hesaplarla dolandırıcılık yapan profillere karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum." paylaşımı yaptı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 17:18
  1. İçişleri Bakanı
  2. Süleyman Soylu
  3. dolandırıcılık uyarısı
  4. Twitter paylaşımı

YORUM YAZ

  • hakan arıkanhakan arıkan1 sa önce
    EY SULEYMAN SOYLU YA TWITTERDA YÜCE ALLAH'a, PEYGAMBERİMİZE , İSLAMA HAKARET EDEN SAYFALAR HESAPLARINANKI BU DAHA ONEMLI AMA SIZ SOZDE MUSLUMANLAR SESINIZ CIKMIYOR AMA RABBIM AZZE VE CELLE HERKEZDEN HESABINI SORCAK ...

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kosova'da maden ocağında trafo patladı, 100 işçi mahsur kaldı
  1. Kosova'da maden ocağında trafo..
  2. Teslim olan PKK'lı terörist itiraf..
  3. İŞKUR ve ESTAŞ işbaşı eğitim programı..
  4. Filipinler'in Cotabato şehrinde Moro..
  5. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
  6. "Yakın gelecekte özgürlük ve onur..
  7. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele..
  8. Otomotiv devi Volvo, 200 bin otomobili..
  9. Öğrencisine tekme atan öğretmene hapis..
  10. Mısır'dan "İhvan üyesi 5 kişi..
  11. Samsung, Yeni 970 EVO Plus modelini..
  12. Piyasalarda gün sonu
  13. Şair Enver Ercan vefatının 1. yılında..
  14. Demba Ba sağlık kontrolünden geçirildi
  15. UEFA'dan Ozan Soykan'a görev
  16. Borsa günü yükselişle tamamladı
  17. Ateşkesi yine deldi: Esed rejimi..
  18. TSYD Ankara Şubesi İlhan Ağabey..
  19. "5G, 2025'e kadar 110 ülkede satışa..
  20. 3 polis şehit olmuştu! 22 polisin..
Başkan Erdoğan'ı ikna etti, istifa ediyor!
Başkan Erdoğan'ı ikna etti, istifa ediyor!
Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?

Günün Karikatürü

22 Ocak 2019
HDP Van belediye başkan adayları 2019
HDP Van belediye başkan adayları 2019
Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe