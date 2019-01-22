İçişleri Bakanı Soylu, tüm vatandaşları Twitter'dan uyardı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabı üzerinden vatandaşlara uyarıda bulundu. Bakan Soylu, "Vatandaşlarımızı, Twitter'ın, kullanıcı güvenliğini sağlamaktan çok uzak, 'hayal kırıklığına uğratan' reklam moderasyonuna ve bu sahte hesaplarla dolandırıcılık yapan profillere karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum." dedi.22 Ocak 2019 Salı 17:18
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter'dan "sahte hesaplarla dolandırıcılık" konusunda uyarıda bulundu.
Bakan Soylu, "Vatandaşlarımızı, Twitter'ın, kullanıcı güvenliğini sağlamaktan çok uzak, 'hayal kırıklığına uğratan' reklam moderasyonuna ve bu sahte hesaplarla dolandırıcılık yapan profillere karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum." paylaşımı yaptı.
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