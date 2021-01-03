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Aktüel İçişleri Bakanı Soylu, Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesindeki mağarada 5 teröristin silah ve mühimmatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Aktüel

İçişleri Bakanı Soylu, Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesindeki mağarada 5 teröristin silah ve mühimmatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 09:12:32 -
İçişleri Bakanı Soylu, Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesindeki mağarada 5 teröristin silah ve mühimmatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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