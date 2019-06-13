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İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma heyetini kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma’nın 180.

13 Haziran 2019 Perşembe 15:52
İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma heyetini kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma’nın 180. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Jandarma Genel Komutanlığı heyetini kabul etti.


İçişleri Bakanı Soylu, kuruluşunun 180. yılı sebebiyle Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve kurmaylarını makamında kabul etti. Soylu, “Bütün Jandarma teşkilatına milletimizin bütün hislerini iletiyorum. Devletimizin bugün özellikle kurumlar nezdinde, ortaya koyduğu itibar Jandarma teşkilatında kendi şahsını bulmuştur. Jandarma teşkilatı gerek disiplini ile gerek vatandaşı ile olan teması ile gerek terörle mücadeledeki kararlılığı ile ve gerek asayiş olaylarındaki üstün başarısı ile kolluk konusunda ortaya koymuş olduğu inisiyatifiyle bir başarı tarihi yaşamaktadır. Jandarma teşkilatımızın bütün bireyleri ülkemizin her noktasında büyük bir mücadele ortaya koymaktadırlar. Yılmayan, yorulmayan ve ısrarlı bir şekilde bu millete gözünü dikmiş bir birikim yetişmişlik ve aynı zamanda milletimizin bu noktada duasını alan bir yapısı vardır. Jandarma teşkilatımız ülkemizin güvenidir” dedi.


Jandarma Genel Komutanı Çetin ise, “Jandarma teşkilatımız halkımızın, milletimizin huzuru için yüce milletimizin emrindendir ve ülkemizde kendisine verilen sorumluluk ve görev alanında yasalar çerçevesinde görevini 180 yıldır yapmaya devam etmektedir. Bundan sonra da yine aynı inanç ve kararlılıkla görevimize devam edeceğiz. Takdir milletimizindir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 15:52
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