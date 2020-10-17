İçişleri Bakanı Soylu, İkiyaka Dağları'ndaki üs bölgesini ziyaret etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İkiyaka Dağları'ndaki Göllerbaşı Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindeki Bakan Yardımcıları Muhterem İnce ve Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Yardımcısı İdris Akbıyık ile birlikte kent merkezindeki esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. .
Yüksekova ilçesine giden Soylu ve beraberindekiler, İkiyaka Dağları'nda 3.200 rakımdaki Göllerbaşı Üs Alanı'nı ziyaret etti.
Soylu, görevdeki askerleri selamladı ve güvenlik güçleriyle sohbet etti.