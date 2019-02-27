İçişleri Bakanı Soylu, gençlerle buluştu

ANKARA (İHA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan Şair Baki Kültür Merkezi’nde gençlerle buluştu. Soylu, Millet İttifakı’nı eleştirerek, “Bunların hedefleri Ankara’dır. Bunlar Ankara’yı almak için ellerinden geleni yapıyorlar. Terör örgütlerinin iştahını kabartmak için kol kola gidiyorlar. HDP’den PKK’dan bu kadar destek alıyorsunuz. Ey Kılıçdaroğlu, ey Karamollaoğlu onlarla bir araya gelip açık seçik toplantı yapın da görelim boyunuzun ölçüsünü” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Altındağ’da Şair Baki Kültür Merkezi’nde bir araya geldiği gençlere, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Soylu, salonda kendisini dinlemeye gelen gençlere, “Sizleri böyle bir arada, heyecanlı bir şekilde, ülke meseleleriyle ilgili toplantılarda gördüğüm zaman, inanın mutluluğum, umudum katlanmaktadır. Çünkü bizim nesil,anne babalarımızın ‘aman evladım, sakın siyasete bulaşma’ telkinleriyle büyüdü. Hatta öyle ki, birçok arkadaşımızı, başarılı bir öğrenci olmalarına rağmen,imkanları da olmalarına rağmen, aileleri üniversiteye göndermedi” diye konuştu.

80 öncesinde yaşanan olayları, üniversite olaylarını hatırlatan Soylu, “Bu ülkenin evlatlarının normal bir öğrenciyken, durup dururken elinde silahla eylem yapan insanlara nasıl dönüştüklerini; sağ sol çatışmalarını, kardeşin kardeşe pusu kurduğu hali herkes tecrübe etmişti. sonrasında birilerinin darbe yapıp, tırnak içinde söylüyorum ‘bu işlere karışan’ gençleri,nasıl topladıklarını, kendi ifadeleriyle ‘bir sağdan bir soldan’ nasıl astıklarını, herkes görmüştü. Ana baba yüreği başka bir şeydir. Çocuğu için endişelenir, ürker, çekinir. ve öyle de oldu.‘Aman evladım bu işlere karışma’ sözü, o dönem anne babaların hepsinin diline pelesenk olmuştu.İşte bir dönem Türkiye’sinin önünü böyle kestiler.Ondan önce de uzun yıllar, siyasetin önünüMenderes’in idam fotoğrafıyla kestiler. 27 Mayıs’ın her yıl dönümünde o fotoğrafıçarşaf çarşaf gazetelerde yayınladılar. Meseleleri basitti; bu ülke sinsin, bu ülkenin insanı korksun, okumasın;siyasete bulaşmasın, ülkesine sahip çıkmasın birilerinin koyduğu sınırlardan dışarı taşmasın. Türkiye güçlenmesin, Türkiye kendi ayakları üstünde durmasın. Türkiye doğunun, Müslüman coğrafyasının yeniden lideri olmasın başlarına yeniden durduk yere yeniden bir Çanakkale ruhu,kurtuluş savaşı ruhu çıkmasın işte bütün meseleleri buydu” şeklinde konuştu.

“Fare gibi saklanmışlardı, kuzu kuzu çıktılar”

Önceki gün İstanbul’da terör örgütü DHKP-C’ye yapılan operasyonla ilgili de konuşan Bakan Soylu,“İstanbul’da DHKP-C’lileri bastık. Ekranlarda, o elebaşlarının nereden çıktıklarını gördünüz mü? Güya gizli bölmelere, özel yerlere, fare gibi saklanmışlardı, kuzu kuzu çıktılar. Biz FETÖ operasyonu yaptığımız mekanlarda da böyle gizli yerler buluyoruz. Şimdi size soruyorum, doğru iş yapan, legal iş yapan adamların böyle tünellerde işi olur mu? Olmaz değil mi? Peki şimdi soruyorum, CHP’ye soruyorum, yasal bir siyasi partinin, böyle bir örgütle işi olur mu? Hapishanelerde ziyaretine gider mi? Avukatlığını yapar mı? Polis bunlara müdahale ediyor diye zehir zemberek açıklama yapar mı? DHKP-C dediğiniz Türkiye’de kiralık katiller örgütüdür. Şehit Savcımız Selim Kiraz’dan tutun daha birçok insanımızın, hayatını elinden almış örgüttür” sözlerine yer verdi.

“Canlı bombanın mezarı başında anma etkinliği yaptı”

HDP’nin Eş Başkanı Figen Yüksekdağ’ın siyaset dışında yaptıkları yüzünden ceza evinde yattığını belirten Soylu, “Yüksekdağ, Kandıra Cezaevinde PKK’dan yatmıyor, DHKP-C’likten yatıyor. Bir canlı bomba eylemi yaparken parçalanan teröristin mezarı başında anma etkinliği yapıp ağıtlar dizmekten yatıyor. Gençler, siyaset yapmanın en temel kuralı, kimin kim olduğunu bilmektir. Kiminle durduğunu bilmektir. Hiç kimse kıvırmasın, Bugün Cumhur İttifakının karşısında kurulmuş şer ittifakı alenen terörle yan yana durmaktadır. Üç kuruşluk oy için, iki tane belediye başkanlığı için teröre moral vermektedir, borazanlığını yapmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Dünyanın bize yaptıklarına sesimizi yükseltiyoruz”

Türkiye’nin üzerinde oynan oyunlara dikkat çeken Bakan Soylu,“Üzerine oyun oynanan bizleriz ve üzerine oyun oynayan mazlum ve mağdurlar için ses çıkarabilen itiraz edebilen biziz. Bize payanda muamelesi yapan bir anlayışı derdest edeceğiz ve ortadan kaldıracağız. Dünümüzü iyi hatırlayabilmek ve Yunus Emre’yi, Karacaoğlan’uiyi anlayabilmek zorundayız.Biz köksüz bir millet değiliz bizi köksüzleştirmeye çalışıyorlar. Biz gamsız bir millet değiliz, medeniyetsiz bir millet değiliz. Biz birbirimizden kopuk bir millet değiliz, bizi birbirimizden koparmaya çalışıyorlar. Biz sadece inşaat yapmıyoruz, biz sadece hayat standardını yükseltmiyoruz biz sadece bu dünyanın bize yaptığınıza itiraz ediyor sesimizi yükseltiyoruz” sözlerine yer verdi.

“Toplantı yapın da boyunuzun ölçüsünü görelim”

Millet İttifakı’nı eleştiren Bakan Soylu, “Bunların hedefleri Ankara’dır. Bunlar Ankara’yı almak için ellerinden geleni yapıyorlar. Terör örgütlerinin iştahını kabartmak için yol yola gidiyorlar. HDP’den PKK’dan bu kadar destek alıyorsunuz, ey Kılıçdaroğlu, ey Karamollaoğlu onlarla bir araya gelip açık seçik toplantı yapın da görelim boyunuzun ölçüsünü” şeklinde konuştu.