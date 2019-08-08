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İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesinde

Soylu, Denizli'de 6 büyüklüğündeki depremde zarar gören ilçeleri ziyaret etti, vatandaşların sorunlarını dinledi

08 Ağustos 2019 Perşembe 22:15
İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesinde

DENİZLİ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak için Denizli'ye geldi.

Denizli'nin Bozkurt ilçesi merkezli 6 büyüklüğündeki depremin ardından kente gelen Bakan Soylu, Çardak ilçesinde Denizli Valisi Hasan Karahan ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'ndan depremle ilgili bilgi aldı.

Daha sonra ilçe merkezinde depremde hasar gören bir evi ziyaret eden Bakan Soylu, vatandaşları dinledi.

Devletin tüm imkanlarıyla depremin yaralarını sarmak için seferber olduğunu belirten Bakan Soylu, daha sonra Bozkurt ilçesine bağlı Tutluca Mahallesi'ne gitti.

Burada vatandaşlarla görüşen Bakan Soylu, bazı hasarlı evleri gezdi.

Bakan Soylu, daha sonra Bozkurt Kaymakamlığı bahçesinde kurulan kriz merkezine gitti.



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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 22:15
  1. Bozkurt
  2. Denizli
  3. Deprem
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  6. Süleyman Soylu

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