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Aktüel

İçişleri Bakanı Soylu Barış Çakan'ın ailesini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'da ezan okunduğu sırada arkadaşının yüksek sesle müzik dinledikleri için uyardığı 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Barış Çakan'ın ailesini ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 08:14:00 -
İçişleri Bakanı Soylu Barış Çakan'ın ailesini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ezan okunduğu sırada arkadaşının yüksek sesle müzik dinledikleri için uyardığı 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Barış Çakan'ın ailesini ziyaret etti.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Süleyman Soylu, dün akşam Ankara Etimesgut'ta uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu." ifadeleri kullanıldı.

 

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