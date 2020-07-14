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Aktüel

İçişleri Bakanı Soylu, Artvin'de 15 Temmuz şehidinin ailesini ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-07-14 18:19:31 -
İçişleri Bakanı Soylu, Artvin'de 15 Temmuz şehidinin ailesini ziyaret etti

ARTVİN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz şehidi Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın kabrini ve ailesini ziyaret etti.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde vatandaşlarla sohbet eden Soylu, daha sonra FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın Küplüce köyündeki kabrine giderek dua etti.

Şehit babası Nebi ve annesi Fatma Acar'ı evinde ziyaret eden Soylu, ailenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonda görüşmesini sağladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesine başsağlığı dileklerini ileterek, "Şehitlerimizin makamı belli. Dolayısıyla onlarla ancak iftihar edilir. Bütün aileye de bu dua ve temennilerimi iletirseniz, bundan dolayı da ayrıca memnun olurum. Hanımefendiye de selamlarımızı iletin inşallah. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.


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