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Aktüel İçişleri Bakanı Soylu, 3 bin 251 personelin katılımıyla Yıldırım Bestler-17 Operasyonu'nun başladığını bildirdi.
Aktüel

İçişleri Bakanı Soylu, 3 bin 251 personelin katılımıyla Yıldırım Bestler-17 Operasyonu'nun başladığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 10:30:20 -
İçişleri Bakanı Soylu, 3 bin 251 personelin katılımıyla Yıldırım Bestler-17 Operasyonu'nun başladığını bildirdi.
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