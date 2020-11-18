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Siyaset İçişleri Bakanı Soylu: 2021 yılı terörün sonu olacak
Siyaset

İçişleri Bakanı Soylu: 2021 yılı terörün sonu olacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, video konferans sistemiyle düzenlenen “Jandarma Genel Komutanlığı 2020 Yılı Emniyet ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı”na katıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 17:41:00 -
İçişleri Bakanı Soylu: 2021 yılı terörün sonu olacak

Soylu, yaptığı konuşmada, 2020’nin operasyonlar açısından oldukça verimli geçtiğini belirterek “Kapan operasyonlarında 109, Yıldırım operasyonlarında şimdilik 143 terörist etkisiz hale getirildi” ifadesini kullandı. Terör örgütünde büyük bir eylemsizlik elde edildiğine dikkati çeken Soylu, bunu sürdürmenin yolunun, kış üslenmelerini olabildiğince engellemek olduğunu söyledi. Soylu, şöyle devam etti: “Şimdi sizlere söyleyeceğim iki mesele var. Bir, terör örgütünü bu kış barınaklarında vuracaksınız. İki, 2021 yılı terör örgütünün son perdesidir, bu perdeyi kapatacaksınız. Türkiye içinde, kırsalda, dağlarda, terör örgütünden kimse bahsetmiyor olacak. Şehirlerde PKK’yı destekleyen kravatlı teröristler de elbette ki hukukun, güvenlik güçlerimizin, milletimizin vicdanında gerekli cevabı alacaktır.”

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