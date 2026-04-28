İçişleri Bakanı Çiftçi’nin acı kaybı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, vefat eden ilkokul öğretmeni için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlayarak üzüntülerini bildirdi.
Bakan Mustafa Çiftçi paylaşımında; “İlkokul yıllarımda bizlere yalnızca harfleri değil; edebi, sabrı ve güzel ahlâkı öğreten, geçtiğimiz günlerde hastanede kendisini ziyaret ederek hayır duasını aldığım kıymetli Ayşe öğretmenimin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.
Konya Çumra'daki Okçu Şehit Mehmet Kefeli İlkokulu’nun mütevazı sınıflarında emeği, şefkati ve hayırla yoğrulmuş gayretiyle bizlere ilim ve ahlâk mirası bırakan öğretmenimin, yetiştirdiği her öğrencide sadaka-i cariyesinin yaşamaya devam ettiğine inanıyorum.
Hakk’a yürüyen kıymetli öğretmenime Yüce Allah’tan rahmet ve mağfiret diliyor; mekânının cennet, makamının âli olmasını niyaz ediyorum. Ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum” ifadelerine yer verdi.
Gündem
