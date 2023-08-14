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Gündem İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya valilerle bir araya geldi
Gündem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya valilerle bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2023-08-14 17:54:00 -
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya valilerle bir araya geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni atanan ve görev yerleri değişen 57 ilin valileriyle bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni atanan ve görev yerleri değişen 57 ilin valileriyle İçişleri Bakanlığında bir araya geldi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların huzur ve güvenliği için el birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bizlere duyduğu güven ve takdirlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Tüm Valilerimize başarılar diliyorum. İçişleri Bakanlığı ailesi olarak vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Bu çalışmalarımızda temel referansımız hukuk ve insan haklarıdır.”

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