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Gündem İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya! Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı
Gündem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya! Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı

Yeniakit Publisher
2023-11-17 08:32:00 -
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya! Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 73 ilde düzenlenen Mercek-4 operasyonlarıyla ilgili açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dev operasyonu duyurdu.

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

73 ilde son 3 günde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen Mercek-4 operasyonlarında; 697 ruhsatsız tabanca, 25 uzun namlulu tüfek, 54 kurusıkı tabanca, 115 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 891 silah ele geçirildi. Bin 127 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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