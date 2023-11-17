İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya! Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 73 ilde düzenlenen Mercek-4 operasyonlarıyla ilgili açıklama yaptı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dev operasyonu duyurdu.
Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
73 ilde son 3 günde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen Mercek-4 operasyonlarında; 697 ruhsatsız tabanca, 25 uzun namlulu tüfek, 54 kurusıkı tabanca, 115 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 891 silah ele geçirildi. Bin 127 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
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