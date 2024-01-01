İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Türkiye yeni yıla dev operasyonla uyandı

RECEP YEŞİL İSTANBUL

Türkiye 2024 yılının ilk sabahına dev operasyonla uyandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun detaylarını paylaştı.

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

İstanbul, Ankara ve İzmir’de Düzensiz Göçmenlere yönelik yılbaşı gecesi düzenlenen “KALKAN-6” Operasyon ve Denetimlerinde 1️⃣2️⃣1️⃣ Düzensiz Göçmen Yakalandı❗️

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İnsan Kaçakçılığı Yaparak, Ülkemizi Düzensiz Göçün Hedefi ve Transit Geçiş Yolu Haline Getirmeye Çalışan İnsan Tacirlerine Fırsat Vermeyeceğiz❗️

❌ 3️⃣ ilde Polisimiz, Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimiz tarafından 5️⃣9️⃣ Mobil Göç Noktası aracında sahada yapılan denetimlerde;

???? 5️⃣. 1️⃣7️⃣9️⃣ kişi mobil göç noktalarında kontrol edildi ve

???? 1️⃣2️⃣1️⃣ Düzensiz göçmen yakalandı.

#İstanbul'da 2️⃣0️⃣ sabit, 3️⃣2️⃣ gezici olmak üzere 5️⃣2️⃣ Mobil Göç Noktası aracımızda 1️⃣5️⃣6️⃣ uzman personelimiz görev aldı. Bağcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih, Kadıköy, Şişli ve Ümraniye ilçelerinde toplumsal alan, meydan, park, metro ve metrobüs çıkışında denetimler yapıldı.

Operasyonları ve denetimleri koordine eden Valilerimizi, denetimleri yapan Jandarmamızı, Polisimizi, Sahil Güvenliğimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımızdaki Personelimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin ????????

Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürdürülecektir❗️